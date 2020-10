Coronavirus: "Si rischia la polveriera sociale"

Marco Minniti parla degli scontri di Napoli. "È stato un attacco eversivo. Quando dei gruppi organizzati assaltano proditoriamente le forze di polizia è già in sé drammatico. Se poi questo avviene in una fase di emergenza estrema c'è una sola parola per descrivere l'accaduto: eversione. Secondo l'esponente pd ex ministro dell'Interno c'è il rischio di disordini sociali: "Con rischi enormi per l'ordine pubblico. Dobbiamo evitare assolutamente che le mafie cavalchino la tensione esistente, alimentando da un lato il malcontento, e dall'altro sostituendosi alle istituzioni, facendosi in maniera distorta Stato".