Covid, ecco i nomi delle quattro grandi città a rischio lockdown

"L'Italia è oggi in una situazione ben diversa rispetto a quella del mese di marzo, anche se questa si sta rivelando molto critica". Queste le parole di Giuseppe Conte, durante l'informativa alla Camera sul nuovo Dpcm per contenere il contagio da coronavirus. E il fatto che la situazione sia critica ci fa ripiombare nell'incubo delle zone rosse, di fatto preludio al lockdown. Nel mirino le grandi metropoli: Milano, Genova (che ha il tasso più alto di positivi in rapporti ai tamponi), Napoli e Roma. Per le ultime due il problema maggiore sono i mezzi di trasporto, meno efficienti: gli assembramenti alle fermate e nei convogli sono all'ordine del girono.