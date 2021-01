Crisi di Governo, il dietro le quinte dello scontro Renzi-Conte

"Fate danni". Sarebbe quella l'espressione più 'tenera' che i democratici avrebbero rivolto al premier Giuseppe Conte e al suo portavoce, Rocco Casalino, rei di aver lanciato un ultimatum a Matteo Renzi totalmente indesiderato e controproducente per il governo.

Ieri, scrive Francesco Curridori su ilGiornale.t (https://www.ilgiornale.it/news/politica/i-dem-contro-duo-conte-casalino-fate-danni-1916255.html) da fonti molto autorevoli, si sarebbe consumato uno scontro senza esclusioni di colpi. I vertici e parlamentari del Pd, infatti, sarebbero andati su tutte le furie con palazzo Chigi per la velina con cui Conte ha dato il suo (ennesimo) ultimatum a Italia Viva. Il pomo della discordia è l'ultimatum lanciato ieri mattina: "Se il leader di Italia Viva, Renzi, si assumerà la responsabilità di una crisi di Governo in piena pandemia, per il presidente Conte sarà impossibile rifare un nuovo Esecutivo con il sostegno di Italia Viva"...