Dpcm, le indiscrezioni su spostamenti, negozi e vacanze: ecco cosa cambia

In vista del Natale iniziano a delinearsi le misure decise dal governo per contenere il coronavirus. Secondo le prime indiscrezioni, scrive Liberoquotidiano.it, non ci sarà alcun "liberi tutti". Qui di seguito, nel dettaglio, le limitazioni al vaglio.

NEGOZI

Sul tavolo l'apertura dei negozi fino alle 22 con la riapertura dei centri commerciali nel fine settimana. Diverso invece per bar, ristoranti e locali che potrebbero vedere abbassate serrande alle 18.

COPRIFUOCODiverse le opzioni che Pd e M5s potrebbero prendere in considerazione, la più accreditata è quella di chiudere in casa gli italiani alle 22.

SPOSTAMENTI TRA REGIONIAllo studio del prossimo Dpcm la norma per individuare alcune situazioni specifiche, limitando la deroga ai soli parenti stretti (genitori, figli, partner conviventi e coniugi) che non sono residenti o domiciliati in quel luogo. Se prima delle festività tutta l'Italia sarà nella fascia di rischio più bassa, dalle aree gialle ci si potrebbe trasferire nelle seconde case, anche in un Comune diverso da quello di residenza. Non sarà però possibile superare i confini regionali.

VACANZE E SCUOLECon ogni probabilità gli impianti sciistici rimarranno chiusi, mentre sul fronte della scuola la linea dei governatori è quella di spingere per il ritorno in presenza non prima del 6 gennaio.