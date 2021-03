Draghi, tracollo nei sondaggi: "Gli italiani non percepiscono il cambiamento"

Per il governo Draghi, dopo un mese abbondante di vita, il giudizio degli italiani non è entusiasmante per il premier e i suoi ministri (https://www.liberoquotidiano.it/news/politica/26611808/mario-draghi-sondaggi-tracollo-italiani-non-percepiscono-cambiamento.html). I sondaggi danno un responso unanime: il consenso è in flessione, la luna di miele con l'opinione pubblica sembra già agli sgoccioli. La fiducia degli elettori, scrive il Fatto, è in calo. Lo rivelano tre diversi istituti demoscopici: per Euromedia Research di Alessandra Ghisleri è al 47% (e partiva dal 57), secondo Aqua Group di Fabrizio Masia è al 40% (una settimana fa era al 42), anche per Antonio Noto (Noto Sondaggi) è al 40, in discesa di circa 4 punti dall'ultima rilevazione.