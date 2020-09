Elezioni: "Poteri forti contro Conte e Zingaretti"

"Sarebbe avventuroso provocarne laun regalo ai potentati". E’ l’opinione di GoffredoBettini, consigliere del segretario del Pd Nicola Zingaretti,circa la tenuta del governo, espressa in un’intervista a IlFatto Quotidiano. Secondo l’ex eurodeputato dem il premierConte, ad esempio, "e’ colui che ha interpretato meglio unapolitica equilibrata e incisiva" e percio’ "considero pericolosoe avventuroso metterlo in discussione", spiega Bettini, cheaggiunge: "Se si indebolisce il Pd e la leadership diZingaretti, si indebolisce Conte".Ma per questo obiettivo, spiega il braccio destro di Zingaretti,sono all’opera "forze che vogliono normalizzare il Paese ecolpire un governo libero, che non risponde a nessun potereesterno; che non accetta condizionamenti o diktat". Tanto che "aquesto nostro profilo si oppone il ’salotto buono’ delcapitalismo italiano che agisce anche comprando i giornali. Epoi la Confindustria di Bonomi, molto aggressiva". SecondoBettini si tratta pero’ di "un tentativo maldestro perche’porterebbe alle elezioni ora, a cui solo la destra e’interessata; oppure a un governo tecnico che umilierebbe ancorauna volta la politica". Ma su questo "mi dispiace, abbiamo gia’dato". Ad ogni modo e comunque vada, assicura Bettini, "dopo il21 nessuno si sottrarra’ al confronto e al dibattito.Soprattutto Zingaretti, che ha un altissimo senso dellaresponsabilita’".