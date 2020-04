Europa, arriva il bazooka da 1000 miliardi di euro?

C'è ottimismo dalle parti di Palazzo Chigi: "Macron ci sta aiutando e anche la Merkel comincia seriamente a riflettere sui bond". Questa è l'aria che si respira nei palazzzi romani dove si comincia a guardare con maggior fiducia rispetto ai giorni scorsi alla data del 23 aprile. Insomma, anche la Germania si andrebbe via via convincendo della necessità dei coronabond per salvare l'Europa. Certo, è ancora presto per cantare vittoria, fanno notare autorevolissime fonti della maggioranza di governo, però qualche passettino in avanti sembra sia stato fatto dalla rete diplomatica messa in piedi dal Quirinale, dal premeir Conte (che in queste ora è in pressing asfissiante sulla Germania) e dal Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. L'ipotesi alla quale si sta lavorando è ambiziosa e sarebbe un fatto storico: l'ordine di grandezza sul quale si sta riservatamente ragionando a Palazzo Chigi ma anche nelle altre capitali europee è di una linea di credito pari a mille miliardi di euro da mettere nel bazooka del Recovery Fund. E a differenza dei giorni scorsi, ora c'è fiducia sul fatto che anche il veto della Germania possa finalmente cadere. Non resta che aspettare. Se finisse veramente così (con all'interno del "pacchetto" un Recovery Fund di tale portata) l'Italia non potrebbe più lamentarsi.