Franceschini blinda Conte: “Non esiste un’alternativa a questo premier”

Intervistato da Repubblica, Franceschini ha parlato di una grossa opportunità che si para ora di fronte al governo: “Il Paese ci chiede di essere all’altezza della sfida, accantonando toni rissosi e interessi di parte. Un altro premier? Mai pensato. Io apprezzo moltissimo Conte e il modo in cui ha guidato il Paese in uno dei passaggi più difficili della storia della Repubblica. Anche per questo deve essere chiaro che per noi non esiste né un altro premier né un’altra maggioranza”.