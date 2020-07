Giuseppe Conte, retroscena clamoroso: "Mi vogliono cacciare?"

Sono sempre più tesi i rapporti tra Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti. In particolare il segretario del Pd ultimamente non fa nulla per celare il malcontento: “La mia lealtà - è lo sfogo con un collega di partito - non può arrivare al punto di accettare che il governo non decida e lasci il paese andare a scatafascio”. È proprio dai continui rinvii e dalle idee poche e confuse del premier che nascono tutti i problemi in seno al governo: ora Conte guarda con sospetto agli alleati dem. “Vogliono che resti fermo tutto com’è? Vogliono la palude?”: queste sono le domande che, secondo La Stampa, il premier si starebbe ponendo dopo che il Pd si è opposto al taglio dell’Iv e ha iniziato a fare resistenza sul decreto semplificazioni.