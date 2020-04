Governo, in Europa spunta il Mes a tempo e senza condizioni: "Non ci saranno più le condizioni della Grecia. E niente Troika". Sempre più stretto il rapporto tra Conte e Di Maio

"I Coronabond? Non mi interessa come chiameremo gli strumenti per il contrasto alla crisi. Dobbiamo trovare lo strumento migliore e reagire insieme all'aggravarsi della crisi economica. Abbiamo bisogno di tutta la forza dell'Ue e delle garanzie di Stato europee per rendere sicuro il futuro dell'Europa". Lo ha appena dichiarato il Ministro degli esteri Luigi Di Maio in una lunga intervista a Der Spiegel. E ancora: "Al momento dobbiamo prima di tutto garantire liquidita' alle nostre imprese, che i posti di lavoro rimangano assicurati e che gli stipendi siano garantiti. L'Italia si aspetta ora una risposta comune a questo dolore, che tocca tutti, perche' la situazione e' pesante anche in Germania, Francia e Spagna". Insomma, l'Italia si aspetta molto dall'Europa ed in questa fase Luigi Di Maio è in prima fila, in strettissimo rapporto con il premier Conte per cercare di sbrogliare la matassa: "E' una partita che dobbiamo assolutamente vincere" spiega chi sta seguendo il dossier sull'asse Colle-Palazzo Chgi-Farnesina. "Di Maio lavora in stretta sinergia con Conte" spiegano fonti di Plazzo Chigi "mentre sembra in disparte Gualtieri". "Anche in questi giorni Di Maio ha sentito più volte il suo omologo tedesco Maas ed insieme a Conte hanno entrambi rilasciato due interviste: Di Maio allo Spiegel oggi, Conte alla tv pubblica tedesca nei giorni scorsi. E' un nuovo asse, molto forte, quello che si è instaurato tra i due". Ed una soluzione che, finalmente potrebbe soddisfare tutte le parti, Italia in primis, si sta facendo strada proprio in queste ultime ore. L'Ipotesi alla quale si sta lavorando alacremente, viene rivelato ad Affaritaliani, sarebbe quella di un utilizzo del Mes "senza condizioni" ma a tempo. Insomma, potrebbe essere l'uovo di colombo, il modo per salvare capra e cavoli e per consentire sia ai paese del nord che del sud europa di cantare vittoria. "Non ci saranno più le condizioni della Grecia. E niente Troika". Chissà come sarà contento il tedesco Regling che da giorni continua a predicare l'utilizzo del Mes con le condizioni di sempre...