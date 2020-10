Guerriglia a Napoli, il sospetto-bomba: la pista del Viminale

La protesta civile è presto degenerata in violenza brutale contro le forze dell'ordine, prese a colpi di spranga, bastoni, fumogeni e bombe carta. Per questo il Viminale ha parlato espressamente di "azioni preordinate". Non si è trattato dunque, di una "protesta spontanea" o perlomeno non solo. Gli inquirenti sospettano del coinvolgimento non solo di gruppi di estrema destra come Forza Nuova (che aveva invitato sui social a scendere in piazza contro la "dittatura sanitaria"), ma anche criminalità organizzata, camorra e mondo ultrà.