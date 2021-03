Il leader M5s di Verona scarica il partito e va con Matteo Salvini

Cambia casacca il grillino Alessandro Gennari. Nel 2017 si era presentato, sostenuto da Alessandro Di Battista e Barbara Lezzi, con il Movimento 5 stelle alle elezioni per il sindaco di Verona ma poi, preso il 9,5 per cento, si accontentò di un posto in Consiglio comunale dove è stato all'opposizione. Ma ora, dopo il sì dei Cinque stelle al governo Draghi, Gennari ha deciso di lasciare il Movimento e di passare alla Lega di Matteo Salvini. E così facendo è anche passato dall'opposizione alla maggioranza che sostiene il sindaco Federico Sboarina.