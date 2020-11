Luca Zaia, gravissima minaccia di morte: "Asino, vorrei spararti in bocca"

"Sei un asino, vorrei spararti in bocca". Questa è una delle minacce di morte ricevute via mail dal governatore Luca Zaia in questi mesi, che hanno portato a una denuncia. L'intimidazione in questione è indirizzata direttamente al governatore del Veneto, che ha proceduto a una denuncia per diffamazione contro ignoti, ma rientra in una più ampia strategia contro la Lega, spiega il Gazzettino.