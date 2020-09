M5S: FICO, 'DI BATTISTA PARLA TROPPO? IMPORTANTE E' CHIAREZZA E COERENZA'

Alessandro Di Battista parla troppo?"Ognuno può dire ciò che vuole. L’importante è essere chiari etrasparenti sulle cose che si fanno. Conta la coerenza deicomportamenti, perché sono convinto che tutti insieme possiamoarrivare a un buon risultato per tutto il movimento, rilanciandolo insenso positivo. Non con un rilancio alla maniera dei vecchi partiti macercando di affrontare le sfide del futuro". Lo ha detto il presidentedella Camera Roberto Fico, in una intervista "Mattino 24" su Radio 24.