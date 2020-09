M5s, tre deputati si auto-sospendono contro Casaleggio

Tre deputati del Movimento 5 Stelle si sono autosospesi dal partito in protesta contro Davide Casaleggio, presidente della piattaforma Rousseau. Stiamo parlando di Fabio Berardini, Carlo Ugo de Girolamo e Paolo Romano, che hanno preso questa decisione perché si sono sentiti attaccati. Qualche giorno fa, infatti, Casaleggio ha inviato una lettera ai parlamentari "morosi", per denunciare i ritardi nei versamenti che gli eletti 5 stelle sono obbligati a effettuare per finanziare la piattaforma, 300 euro al mese. "A causa delle protratte e gravi morosità di diversi portavoce del MoVimento 5 Stelle che da troppi mesi hanno deciso di venir meno agli impegni presi, saremo costretti a ridurre progressivamente diversi servizi e strumenti”, recitava la lettera.