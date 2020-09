Mattia Santori a DiMartedì, sfida al Pd: "Sardine nuovo soggetto politico"

"Siamo pronti a creare un nuovo soggetto politico". Mattia Santori esce allo scoperto. In studio da Giovanni Floris a DiMartedì, il fondatore del movimento che ha deciso, in qualche modo, le elezioni regionali in Emilia Romagna a favore di Pd e Stefano Bonaccini lo scorso gennaio rilancia uno scenario abbozzato fin da subito da molti commentatori. Ma l'accelerazione, ora, è soprendente e significativa.