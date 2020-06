Mes, Berlusconi dice no a Conte: ecco cosa c'è dietro

Forza Italia pronta a prendere il posto dei grillini contrari al Mes. Se da una parte questo rassicura Giuseppe Conte, alle prese con un governo traballante, dall'altro lo preoccupa e non poco. Il motivo? Per il Messaggero il partito di Silvio Berlusconi sarebbe pronto a tutto nel caso in cui il Meccanismo europeo di stabilità venisse posticipato a settembre, anche quello di non votare lo scostamento di bilancio.