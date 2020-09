Mes, Stefano Bonaccini già parla da leader Pd

Stefano Bonaccini è il personaggio che dentro il Pd parla senza peli sulla lingua anche nei confronti dei 5Stelle: "Il Movimento 5 stelle intende restare a guardare, preferendo aggiungere il proprio niet a quello strumentale delle destre? Il presidente Giuseppe Conte ha detto che potrebbe portare la questione in Parlamento: lo faccia e lì ognuno si assuma le sue responsabilità davanti agli italiani". Sulla scuola il governatore dell'Emilia Romagna spiega che: "A posteriori, tutto si può fare meglio. Si è però dimenticato troppo in fretta che in questi sei mesi è stata gestita una pandemia senza precedenti e credo che il governo abbia fatto complessivamente bene".