Nicola Zingaretti ministro? Ecco la nuova strategia di Giuseppe Conte

Le soluzioni che si prospettano sono due, scrive il Tempo: Zingaretti potrebbe entrare al governo oppure il voto. Il premier Giuseppe Conte preferirebbe la prima ipotesi, alla quale non è affatto contrario. È il primo a ritenere necessario un rimpasto di governo. Sarebbe ben contento di avere Nicola Zingaretti nella squadra di governo e quel che non si è realizzato la scorsa estate potrebbe concretizzarsi in questa (un ottimo escamotage per depotenziare gli attacchi del Pd alla premiership di Conte). Lavoro e Sviluppo economico potrebbero essere due ministeri che potrebbero essere offerti a Zingaretti, il quale, secondo alcuni, starebbe pensando anche agli Affari europei, con conseguente cambio di delega per Amendola. Matteo Renzi per il governo pensa invece a Ettore Rosato, magari proprio per Sviluppo economico o Istruzione che però sono appannaggio dei cinquestelle.