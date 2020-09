Referendum, con il "taglio" rimane in Parlamento 1 grillino su 3

Tutto, pur di non mollare sino alla naturale scadenza della legislatura il primo impiego regolarmente retribuito che abbiano mai avuto. Non doveva andare così, ovviamente. Quando lanciarono la sfida del taglio dei parlamentari, scrive Libero, immaginavano che nel frattempo avrebbero consolidato la loro posizione di primo partito e puntavano a governare da soli nella prossima legislatura. In privato, troppi di loro se ne sono pentiti. Perché adesso stanno per incassare un doppio colpo. L'effetto combinato della "loro" riduzione degli eletti da 945 a 600 (ultima bandiera rimasta dopo avere ammainato tutte le altre, dal no alla Tav al tetto di due mandati) e del crollo dei consensi, inchiodati sotto al 16%: meno della metà di quanto preso alle Politiche del 2018. Il risultato? Solo uno su tre di loro potrà salvarsi e avere un posto nel parlamento che verrà.