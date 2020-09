Regionali, ecco cosa deve imparare Renzi

"E’ la vittoria di un metodo di governoche e’ cominciato 20 anni fa qui con me a Bari, e’ continuatocon Nichi Vendola alla Regione e prosegue oggi a Bari conAntonio Decaro, a Lecce con Carlo Salvemini, al governo conFrancesco Boccia". In un’intervista a la Repubblica ilgovernatore riconfermato della Puglia, Michele Emiliano,rivendica il percorso e i meriti della sua amministrazione,anche se non nega che "noi abbiamo fatto degli errori, e’ vero,ci sono cose che andavano fatte meglio. Le faremo. Ma non sipoteva buttare a mare un’esperienza come quella della PrimaveraPugliese".Poi su Renzi e sulla possibilita’ dei 5 Stelle di entrare ingiunta Emiliano dice: "Renzi ha commesso un errore e spero, chealmeno questa volta, impari dagli errori. Per quanto riguarda i5 Stelle, noi siamo sempre disponibili a ragionare con tutti.Sempre pero’ che non dicano, come ha fatto Antonella Laricchia,la loro candidata, che io li voglio comprare. Temo che si sia unpo’ esagerato da parte di qualcuno nel dare giudizi personali,morali, etici nei confronti di una persona, come me, che haservito il suo Paese, nelle varie funzioni, sempre con onore".