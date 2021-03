Renzi perde pezzi: Comincini lascia Italia Viva e torna nel Pd

Non è un buon momento per Italia Viva. Nonostante abbia reso possibile l'approdo di Mario Draghi a Palazzo Chigi e la sostituzione di ministri come Alfonso Bonafede e Lucia Azzolina, il partito di Matteo Renzi non si schioda dal 3% e non riesce a salire nei sondaggi.

Gli italiani dunque non sembrano affatto fidarsi della sua creatura politica, che ora deve fare i conti con un terremoto che a breve potrebbe smottare il terreno sotto Iv. In mattinata il senatore Eugenio Comincini ha annunciato in via ufficiale l'addio, spiegando i motivi alla base di questa scelta: "Italia Viva oggi appare sospesa, non decisa su aspetti sui quali per me non può esserci confusione". A suo giudizio i poli restano due: quello di centrodestra e quello di centrosinistra. "Non c’è una terza via: io non vedo le condizioni perché possa nascere un soggetto centrista liberaldemocratico", sostiene Comincini.