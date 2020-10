Sabino Cassese: "Proroga dello stato d'emergenza o dell'incapacità?"

Ospite di Omnibus su La7 con la conduzione di Alessandra Sardoni, Sabino Cassese non le manda a dire: "Proroga dell'emergenza o proroga dell'impotenza? O peggio ancora proroga dell'incapacità? Emergenza non c'è, siamo in una situazione largamente prevista - premette -: si sapeva che ci sarebbe stata una recrudescenza dei contagi, la vita è ricominciata, il virus circola, si sapeva che ci sarebbe stato questo. In questa situazione, dichiarare uno stato di emergenza è qualcosa di eccessivo, non serve per fronteggiare questa situazione, serve soltanto perché all'interno della macchina statale c'è un'impotenza nell'affrontare i problemi ordinari. In Italia abbiamo sempre bisogno di dichiarare un'emergenza per fare cose ordinarie. Perché molti altri paesi nel mondo non hanno dichiarato lo stato di emergenza?", conclude Sabino Cassese.