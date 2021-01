Salvini-Meloni-Tajani da Mattarella: dopo Conte c'è solo il voto

Faccia a faccia al quirinale del centrodestra con Sergio Mattarella per esprimere al capo dello Stato la "preoccupazione" manifestata gia' in pubblico nei giorni scorsi per la situazione politica del governo e della maggioranza, in un momento cosi' difficile per il Paese. Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani sono stati ricevuti al Quirinale, all'indomani dell'incontro tra il presidente della Repubblica e il capo del governo Giuseppe Conte. I leader dell'opposizione, si legge nella nota congiunta diffusa al termine del colloquio, "hanno manifestato al presidente, a nome dell'intero centrodestra, la grande preoccupazione per la condizione dell'Italia". "Mentre emergenza sanitaria ed economica si abbattono su famiglie e imprese, il voto di martedi' ha certificato l'inconsistenza della maggioranza", sottolineano Salvini, Meloni e Tajani. "E' convinzione del centrodestra che con questo Parlamento sia impossibile lavorare", aggiungono, ribadendo la "fiducia nella saggezza" del capo dello Stato. Insomma, netta e' stata la presa di posizione del centrodestra a favore del voto anticipato, e, a quanto siamo in grado di rivelare, al cospetto del Capo dello stato nessuno ha sollevato la questione di un possibile governo di centrodestra così come nessuno avrebbe ventilato l'ipotesi di un governo di unità nazionale. Insomma, elezioni e basta!