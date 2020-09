Toti? "Se non fosse stato per Salvini non sarebbe stato ricandidato"

"Stimo Toti, è un amico, ma ha sbagliato - ha dichiarato Molinari, capogruppo del Carroccio alla Camera, in un colloquio con Il Tempo -. La sua analisi ingenerosa. Se non fosse stato per la Lega non sarebbe stato neanche ricandidato. In Veneto avremmo anche potuto vincere anche da soli. Come in Piemonte, quando invece nel 2019 abbiamo sostenuto il candidato di Forza Italia. Salvini ha sempre aiutato gli alleati. Ad esempio, stavolta in Puglia si è speso tantissimo".