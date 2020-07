Ue, Mattarella: "Su fondi serve piano tempestivo, concreto, efficace"

"Su fondi serve piano tempestivo, concreto, efficace" Al Quirinale la tradizionale cerimonia di consegna del "Ventaglio" al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare. Così il Capo dello Stato in un passaggio del suo intervento:"L'Italia è chiamata a varare un programma tempestivo, concreto ed efficace di innovazione per recuperare le conseguenze negative della pandemia sul tessuto economico e sociale e avviare un consistente processo di crescita del nostro paese. In questo è in gioco il futuro".