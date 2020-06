Usa, Trump non sta bene?

Nel giorno del compleanno di Donald Trump (74 anni) si levano molti dubbi sullo stato di salute del presidente degli Stati Uniti, a causa di alcuni video girati nel corso della cerimonia svoltasi sabato scorso a West Point, in occasione della cerimonia di consegna dei diplomi della prestigiosa accademia, In una clip, scrive il Giornale, si vede Trump interrompersi durante il suo discorso per bere un bicchiere d'acqua, operazione che svolge con estrema difficoltà. Trump poi scende dalla scaletta che porta dal palco al prato e cammina con lentezza esasperante.