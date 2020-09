Vaticano, ora è caos: "Spero che Papa Francesco non si faccia manovrare"

"Contro di me accuse surreali". Queste le parole del cardinale Angelo Becciu, che ha rassegnato le dimissioni da prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi, rinunciando anche ai diritti del cardinalato. Le accuse cui si fa riferimento sono quelle di peculato. "E' un po' strana la cosa in altri momenti mi ero trovato per parlare di altre cose, non di me, mi sento un po' stralunato. Ieri fino alle sei mi sentivo amico del Papa, fedele esecutore del Papa. Poi il Papa dice che non ha più fiducia in me perché gli è venuta la segnalazione dei magistrati che io avrei commesso atti di peculato. Spero che Bergoglio non si faccia manovrare".