Palestina, Alemanno: "Domenica in piazza San Pietro per chiedere la pace"

“Domenica 5 Novembre alle ore 12 l’Organizzazione di Volontariato “Comitato Fermare la guerra” sarà presente all’Angelus di Papa Francesco con uno striscione per chiedere pace in Medio Oriente e Ucraina. È necessario sostenere il Santo Padre nel suo appello per una tregua in questi Paesi devastati dalla guerra e per porre fine ai massacri di civili innocenti. Parallelamente in tutta Italia volontari del Comitato Fermare la guerra saranno presenti davanti alle principali chiese del Paese”, lo ha dichiarato di Gianni Alemanno, portavoce del Comitato Fermare la guerra.