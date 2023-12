"Parla come Renzi, vota come Meloni". Il M5S affonda la dem Picierno. Ira Pd

Alfieri (Pd): "Non è questo il modo di procedere"

Nuovo scontro tra Pd e M5S. Durissimi i pentastellati contro Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo.



"Il M5s è nato con l'allergia alle alleanze democratiche e progressiste. Dopo l'esperienza di governo si immaginava una crescita, dall'età adolescenziale a quella adulta. Evidentemente eravamo troppo ottimisti". A dirlo, in un'intervista al Corriere della Sera, la dem Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo. Parlando delle Europee sottolinea: "In gioco non è il destino di Conte ma l'Europa. Vivere le elezioni europee come una contesa nazionale è un regalo alla destre. Usarle poi come metro per i rapporti interni alle forze di opposizione è la negazione di quello che chiede il nostro elettorato. L'Opa ostile di Conte al Pd non mi spaventa. È già fallita in passato". Per Picierno, "il Pd ha l'ambizione di essere la forza di cambiamento di cui ha bisogno il Paese. È stato così sempre, lo è anche oggi e anche per questo la nostra segretaria Elly Schlein ha il pieno mandato per creare una coalizione forte e plurale".

"L'europarlamentare del Pd Pina Picierno (che è vicepresidente del Parlamento Europeo, ndr) si esprime come Matteo Renzi e spesso vota come Giorgia Meloni. Da lei non accettiamo nessuna lezione di progressismo, visto che sulla politica estera e di difesa, vedi l'invio di armi all'Ucraina, o sull'ambiente, vedi il voto sul regolamento imballaggi, esprime la stessa posizione di Fratelli d'Italia". Lo afferma, in una nota, la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo. "Questo - continuano gli eurodeputati - dovrebbe spingerla a riflettere sui veri valori progressisti, che purtroppo da tempo solo a parole rappresenta. Così come noi abbiamo sempre rispettato e continueremo a rispettare il lavoro della sua segretaria Elly Schlein, ci auguriamo che in futuro dopo lo scivolone di oggi anche Picierno possa rispettare le posizioni politiche del nostro presidente Giuseppe Conte grazie al quale, lo ricordiamo chissà lo avesse dimenticato, oggi l'Europa e l'Italia sono impegnate nella realizzazione degli obiettivi sostenibili e d'innovazione digitale dell'economia inseriti nel Next Generation Eu'', concludono.

"Alle valutazioni politiche fatte dalla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno il M5S in Europa poteva rispondere in maniera pacata e con critiche costruttive, non nella maniera sguaiata che hanno deciso di tenere. Se si vuole tentare a tutti i livelli percorsi di lavoro insieme, come sta cercando di fare il Pd con pazienza e senso di responsabilita', non e' questo il modo di procedere". Lo dichiara il Responsabile Riforme e Pnrr della segreteria Pd, Alessandro Alfieri all'AGI.