Il piagnisteo di Pascale: "Questa ultradestra ci fa piombare nell'omofobia"

Pascale e l'appello a Schlein: "Ora facciamo tutti squadra intorno a lei"

Francesca Pascale si unisce al coro di Murgia, Saviano, Prodi e senza mezze parole attacca il governo Meloni. La ex di Berlusconi però non sceglie la parola "autoritarismo" per descrivere la maggioranza ma va molto più sul pesante. "Senza che ce ne accorgiamo, - dice Pascale a Repubblica - stiamo per piombare nell'omofobia. Come siamo arrivati ad avere un governo di ultradestra? Senza accorgerci. Questa è la paura che vive la comunità Lgbtq+, che a piccoli passi si piombi nell'omofobia. Quando questa maggioranza è accusata di essere omofoba e fascista, è la verità. Il primo tassello è stato di aggredire i bimbi di coppie omogenitoriali. La Gpa (gestazione per altri, ndr) - dice ancora - è un alibi per spaventare il popolo. Ma il Pride rivendica l'orgoglio omosessuale, cosa c'entra con la maternità surrogata? La Gpa non è tema da Pride".

"La destra - prosegue Pascale a Repubblica - vuole portare lo scontro sulla Gpa perché attecchisce di più. E poi le associazioni cattoliche, come Pro Vita, irrompono, attraverso una visione politica sovranista, sulla libertà altrui". Secondo Pascale, una destra che non sia oscurantista "dovrebbe esserci. Meloni ha attorno una classe dirigente nostalgica e stantia. Credo crei problemi pure a lei. La premier dovrebbe "guardare in faccia la realtà della comunità Lgbtq+, che non è una "carnevalata", come loro amano dire, bensì è fatta di tante espressioni di famiglie, di tanti modelli che vanno rispettati e tutelati". A Schlein invece chiede "di non mollare. Il suo lavoro è appena iniziato. Facciamo squadra attorno a lei".