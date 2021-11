Patto Italia-Francia, richiesta di Draghi a Macron: "Scambiamo dei ministri"

Patto Italia-Francia, la Farnesina: "Accordo pazzesco"

Italia e Francia si apprestano a firmare un trattato destinato a entrare nella storia dei due Paesi. La Farnesina definisce l'accordo "pazzesco". E' la prima volta - si legge sul Corriere della Sera - che Parigi decide che è anche nel suo interesse avere «un’alleanza strategica» di largo respiro con l’Italia, riconoscendo che il livello di integrazione delle due economie, degli obiettivi geopolitici comuni, debba fare un salto di qualità duraturo. Ma a spingersi anche oltre sarebbe stato proprio il premier italiano, Draghi ha chiesto a Macron di stringere un patto simile a quello che i francesi hanno attualmente con la Germania.

Il presidente del Consiglio - prosegue il Corriere - prima ancora che Macron atterrasse a Roma ha chiesto un articolo in più. Ma non uno qualsiasi. Una volta a trimestre, e in alternanza, un ministro italiano partecipa al Consiglio dei ministri francese e viceversa. Insomma un’integrazione istituzionale ad un livello ancora più alto, su un piano simile, anche se più leggero, rispetto a quanto avviene diverse volte l’anno con la riunione congiunta dei governi francese e tedesco. Ancora ieri sera il Trattato non era chiuso, per questo motivo. Sapremo solo oggi se i francesi hanno accolto la richiesta, che li ha presi in contropiede, anche se la prima reazione non è stata negativa.

LEGGI ANCHE

Italia Francia, quanti misteri sul Trattato del Quirinale. La destra si spacca