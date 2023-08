Patto stabilità, Fitto: "Nuovo accordo o Italia rischia". E sul Pnrr...

Fitto al Meeting di Rimini: "Senza un nuovo accordo sul Patto di stabilità l'Italia rischia"

"Se non si trova un accordo sul nuovo modello del Patto di stabilità il rischio è che a gennaio tornino le vecchie regole e questo comporta un effetto molto complesso" per l'Italia: lo ha detto il ministro degli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, parlando al meeting di Rimini. Fitto ha poi criticato "le scelte che sono state fatte" negli anni scorsi.

"Basta vedere l'aumento della spesa corrente in questi anni per comprendere come una situazione di drammatica crisi poteva essere usata meglio dal punto di vista degli investimenti", ha detto. In ogni caso, un aiuto all'Italia potrà venire dalla flessibilità nell'uso dei fondi europei ottenuta dal governo nel Consiglio europeo di giugno.