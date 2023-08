"Vannacci con la Lega alle Europee". L'ipotesi 'bomba'' di Vittorio Sgarbi

"Salvini ha detto che si riconosce nei valori del libro scritto da Vannacci. E il modo per ribadirlo potrebbe essere candidarlo alle Europee"

Il generale Vannacci sarà candidato alle elezioni europee del 2024? "Non credo, anche se l'unico partito a cui converrebbe candidarlo è la Lega". Lo afferma ad Affaritaliani.it il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi. "Forza Nuova è un'ipotesi ridicola, la destra è Fratelli d'Italia ma la Lega è un partito cuscinetto che non è di destra estrema e Salvini ha detto che si riconosce nei valori del libro scritto da Vannacci. E il modo per ribadirlo potrebbe essere candidarlo alle Europee".



E il ministro Crosetto? "Ha avuto il placet di Mulè di Forza Italia e questo vuol dire che ormai è isolato. Siamo arrivati al punto che la parte tradizionale e conformistica del Centrodestra si mette con Crosetto che lo vede come difensore del politicamente corretto. Subito dopo la destituzione del generale è intervenuta la gerarchia militare. E' evidente che Vannacci non avrà più punizioni ora e in qualche modo Crosetto, che è uscito dalle righe, è diventato il suo garante", conclude Sgarbi.