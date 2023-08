Vannacci, Meloni scarica Crosetto. Stai col generale o col ministro? VOTA

Vannacci, nuova lite tra i due vicepremier

Punto numero uno: il ministro Guido Crosetto non si dimetterà anche se isolato sul caso del generale Vannacci.

Punto numero due: scontro tra i due vicepremier. Salvini si schiera con Vannacci e Tajani con il titolare del dicastero della Diifesa.

Punto numero tre: la premier Giorgia Meloni non è intervenuta sul caso, ma come raccontano fonti qualificate, la leader di Fratelli d'Italia - che non ha parlato recentemente con Crosetto - non ha gradito la mossa del ministro della Difesa sul generale. E, in sostanza, condivide le posizioni dei colonnelli di FdI come Giovanni Donzelli (e non solo).

