I Vannacci d'Italia, il capo della Lega a Modena: "I gay sono contro natura"

Caso Vannacci, Golinelli (Lega): "Certo che le razze esistono. Le opinioni vanno rispettate"

Il libro del momento in Italia è sicuramente "Il mondo al contrario" del generale Roberto Vannacci. Il numero di copie vendute cresce a livelli esponenziali e sotto gli ombrelloni nelle spiagge in molti lo stanno leggendo. Tra questi molti politici di destra. Come il segretario provinciale della Lega di Modena, Guglielmo Golinelli. Sui social, nel corso del weekend, non aveva nascosto la sua posizione della querelle del momento. "Una buonissima lettura", aveva detto del libro di Vannacci postandone la foto in spiaggia. Contattato dal quotidiano locale, la Gazzetta di Modena, Golinelli ha dato fondo agli argomenti per motivare il suo sostegno. "Parliamo di opinioni personali e come tali vanno considerate e rispettate. Possono non essere condivise, ma è un suo diritto esprimere le proprie opinioni", ha riflettuto l’esponente della Lega riguardo alla pubblicazione del generale.

Poi l’allargamento del ragionamento al cuore della diatriba, le sparate (verbali) sui gay: "Lo scopo di qualsiasi essere umano è riprodursi, dare continuità alla specie e costruire una famiglia. Dire che i gay vanno contro la natura non è una cosa insensata. Ma io non direi mai che gli omosessuali non sono normali. Io faccio l’allevatore e come esistono negli animali, le razze esistono oggettivamente anche negli uomini", il teorema di Golinelli.