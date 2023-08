Salvini si schiera dalla parte del generale Vannacci: “Leggerò il libro”

Caso Vannacci, Salvini: "Leggerò il libro. No al 'grande fratello'"

Parole dirompenti di Matteo Salvini che in una diretta Facebook difende il generale Roberto Vannacci e rilancia la proposta sulla castrazione chimica a stupratori e pedofili dopo la violenza di gruppo su una ragazza a Palermo.

Il vicepremier è intervenuto dopo lo stop del ministro della Difesa Guido Crosetto a Vannacci (autore di un libro finito nell’occhio del ciclone per alcuni passaggi definiti razzisti e omofobi) difendendolo: “Il generale è stato additato come un pericolo. Comprerò il suo libro. Prima di commentare e giudicare è giusto conoscere e capire", perché "questo generale ha salvato vite, difeso la Patria e la Bandiera e mi rifiuto di pensare che in Italia ci sia un grande fratello che dice 'questo lo puoi leggere e questo no'". Per Salvini, ancora, "la condanna al rogo come Giordano Bruno nell'Italia moderna del 2023 non mi sembra ragionevole".

IL VIDEO DI MATTEO SALVINI

Subito dopo la diretta fonti della Lega hanno fatto sapere che “oggi c'è stata una telefonata, molto cordiale, tra il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini e il Generale Roberto Vannacci".

Stupro a Palermo, Salvini: "Sì alla castrazione chimica sperimentale"

Il leader della Lega ha poi commentato i fatti di Palermo. "Uno stupratore o un pedofilo, italiano o straniero che sia, la deve pagare fino in fondo. E siccome sono dei malati, i malati vanno curati e messi poi in condizione di non ripetere la loro follia. Quindi il blocco androgenico, o la castrazione chimica, secondo me in via sperimentale anche in Italia potrebbe servire come dissuasione nei loro confronti", ha scandito.