M5S: "Banche? Torna il balletto del governo" E' solo una presa in giro. Vergogna"

"Questo governo è forte con i deboli e deboli con i forti"



"Ovviamente il Movimento è d’accordo e da molto tempo chiede un intervento in tal senso". Così il capogruppo del M5S al Senato, Stefano Patuanelli, risponde alla domanda di Affaritaliani.it su un eventuale contributo da parte delle banche da inserire nella Legge di Bilancio per il prossimo anno.



"Ci ricordiamo tutti il balletto di un anno fa con una conferenza stampa del governo in cui si illustrava una misura mai messa realmente in campo. Una presa in giro. Un balletto che ricomincia oggi. Ma questo governo è forte con i deboli e deboli con i forti. Vergogna", conclude Patuanelli.