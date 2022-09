Pd, bus elettrico con batteria scarica. Letta costretto al piano B, la beffa

Pd, Letta e la complicata tappa di Torino. Senza il suo Eco-bus

Mancano ormai solo 13 giorni alle elezioni politiche e i leader dei partiti sono in piena campagna elettorale, comizi da nord a sud senza sosta per conquistare più indecisi possibile. Inconveniente per Enrico Letta nella tappa che da Alessandria doveva portarlo a Torino. Il suo bus elettrico lo ha lasciato a piedi e gli avversari politici non hanno perso l'occasione per attaccarlo. Già nei giorni scorsi c'era stato un velenoso tweet di Calenda, in risposta alla foto dell'Eco-bus pubblicata dal segretario del Pd. "Ammazza che brutto", gli ha detto. "Credo che vi abbiano già rubato i cerchioni, ma non sono stato io". Poi l'inconveniente di sabato sera a Torino.

Nella tappa precedente ad Alessandria - si legge sul Giornale - il segretario del Pd rimane a piedi, a causa della batteria scarica. E l'orologio corre. "Impossibile andare e tornare», convengono gli organizzatori dell'Eco-tour. E così, di corsa, a cercare un altro mezzo per fiondarsi a Torino. E lì, nonostante il ritardo causato dal suo bolide, si mette ad affrontare temi come la carbon tax, transizione energetica e auto elettriche. "Il tour con i nostri mezzi elettrici dice al gazebo di piazza D'Armi si rivela una bellissima occasione per raccontare al Paese che la mobilità sostenibile deve essere il futuro". Peccato che a Torino ci sia dovuto andare con mezzi alternativi, perché il suo Eco-bus era scarico e non c'era il tempo materiale per ricaricarlo.