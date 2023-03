Pd, Gribaudo e Capone vicepresidenti, Fina tesoriere: la squadra

Assemblea Pd, entrano anche le Sardine con Mattia Santoro e Jasmine Cristallo

L'assemblea nazionale Pd ha eletto vicepresidenti del partito la deputata dem Chiara Gribaudo e Loredana Capone, presidente del consiglio regionale della Puglia. Mentre il senatore del Partito Democratico, Michele Fina è stato eletto tesoriere. Nella giornata di oggi, l'assemblea ha anche approvato la proposta della nuova Direzione del partito. Tra le new entry il ritorno degli ex di Articolo Uno da Alfredo D'Attorre a Maria Cecilia Guerra. Sono entrate anche le Sardine con Mattia Santori e Jasmine Cristallo. Tra i nomi noti Goffredo Bettini, i sindaci Emilio Del Bono e Giorgio Gori e poi Pier Francesco Majorino, Andrea Orlando, Peppe Provenzano, solo per citare alcuni. C'è anche il ritorno di Livia Turco.