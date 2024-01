Pd, morosità in 19 sedi su 21 a Roma. Il debito monstre dei dem: 600mila €

Pd, il maxi debito e le rate non rispettate. Nelle sedi Pd di Roma c'è un grosso problema

Il Pd nel prossimo fine settimana sarà in "ritiro" a Gubbio, in un lussuosissimo hotel a 5 stelle, notizia che ha provocato un polverone viste le battaglie della segretaria dei dem Schlein su "salario minimo" a sostegno alle persone in difficoltà. Ma a quanto sembra i soldi per pagare quelle costose camere di albergo il partito li ha trovati. Ma non altrettanto ha fatto con le sedi del Pd a Roma, i dem risultano morosi in 19 su 21 sedi di partito della Capitale. Il Giornale è entrato in possesso dei documenti relativi al biennio 2021-2023 e ai relativi canoni mai pagati. Il debito totale di questi ultimi due anni, da parte del Pd nei confronti di Ater, ammonta a 227mila euro. A questo va aggiunto il pregresso con l'Ater e il 25 gennaio 2021, era di circa 413 mila euro.

La cosa curiosa è che i canoni di affitto, peraltro già diminuiti del 40-60% dopo che Ater ha concesso l’agevolazione chiesta dal Pd sulle tariffe di locazione, sono decisamente bassi. Si va dai 165 € ai 277 al mese. La transazione, di cui Il Giornale è in possesso, è datata 25 gennaio 2021: il debito ammonta a poco meno di 413mila euro. Una cifra che i dem (come avevano già fatto in passato) chiedono di pagare a rate: 240 rate mensili per estinguere il debito con Ater. Ad oggi il Pd - dicono fonti interne - sembrerebbe pagare lentamente i debiti arretrati, ma dell’affitto non se ne parla: ben 19 sedi su 21 sono morose da 15 anni e continuano ad esserlo nel silenzio dei vertici.