Pd, nasce il correntone Franceschini. I nomi. Con Schlein (ma solo per ora)

Il nodo da sciogliere è quello se concedere a Stefano Bonaccini il terzo mandato da Governatore in Emilia Romagna

"La corrente di Dario Franceschini si chiama Area Dem e sta lavoranndo per unire le forze che all'interno del partito sostegngono la segretaria Elly Schlein", spiega ad Affaritaliani.it un parlamentare del Partito Democratico molto vicino all'ex ministro Franceschini, a proposito della riunione che dovrebbe tenersi entro Natale del cosiddetto "correntone" Dem.

"Si lavora per mettere insieme Zingaretti, Speranza e anche gli ex lettiani come Marco Meloni che si sono riuniti sabato sul Lago di Iseo e che alle primarie avevano votato Bonaccini come segretario ma che adesso appoggiano la segretaria Schlein".

Per il momento, dunque, non sembra una fronda contro la segretaria. Ma, come Affaritaliani.it ha scritto più volte, tutto dipenderà dalle elezioni europee. Se il Pd dovesse restare sotto quota 20% partiranno le richieste di dimissioni di Schlein (che sta ancora pensando se candidarsi come capolista in tutta Italia). Già pronto Paolo Gentiloni come segretario.

Il nodo da sciogliere è quello se concedere a Stefano Bonaccini il terzo mandato da Governatore in Emilia Romagna. Il problema è che poi andrebbe concesso anche a Vincenzo De Luca in Campania, nemico della segretaria.