Pd, Zampa: "Io fuori? L'ho saputo dalla tv. Nessuna telefonata da Zingaretti"

"Ho appreso dai mezzi di comunicazione e dalla stampa che non ero nella squadra dei sottosegretari". A parlare con Affaritaliani.it è Sandra Zampa, esponente del Partito Democratico ed ex sottosegretaria alla Salute nel governo Conte II non riconfermata nell'esecutivo guidato da Mario Draghi. Ha ricevuto una telefonata dal suo segretario, Nicola Zingaretti? "No, nessuna telefonata".

Si aspettava l'esclusione dalla squadra di governo? "In qualche lo avevo capito, visto che da qualche ora nella giornata di ieri circolava la bozza dei sottosegretari e il mio nome non c'era".

Delusa? "Delusa non è la parola esatta per esprimere il sentimento che mi contraddistingue. Diciamo che sono dispiaciuta perché non è stato compreso il valore della sanità e perché il mio partito ha rinunciato alla delega alla sanità", conclude l'ex sottosegretaria alla Salute.