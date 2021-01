Pd, Zingaretti propone il Conte ter. "Nessun veto su Iv ma legittimi dubbi"

Zingaretti, Pd per governo di legislatura, non a ogni costo - "L'Italia, lo sappiamo, e' malata. Ma l'Italia puo' guarire. Non abbiamo nessuna intenzione di chiuderci nelle nostre stanze a cercare un governo a qualunque costo. Non e' questa la nostra storia e non e' questo che serve alla nazione. Vogliamo costruirlo in un rapporto profondo di relazione col Paese". Lo dice il segretario Pd Nicola Zingaretti aprendo la direzione. "Prendiamoci cura dell'Italia e credo che la cura giusta sia un governo di legislatura, europeista, repubblicano, che rilanci lo sviluppo, socialmente giusto e attento agli ultimi", afferma.



Governo: Zingaretti, fondamentale nelle prossime ore unita' - "La nostra unita', vera e non formale, anche nelle prossime ore sara' fondamentale, perche' da essa dipende la possibilita' stessa di incidere nei complessi processi politici che si sono aperti". Cosi' Nicola Zingaretti alla direzione Pd.



Zingaretti, non vogliamo elezioni ma pericolo e' reale - "Proviamo perche' noi non abbiamo mai voluto o auspicato elezioni politiche anticipate e non le vogliamo ora". Lo dice Nicola Zingaretti in direzione Pd. "Hanno fatto bene coloro che in questi giorni, dopo l'apertura della crisi al buio, hanno segnalato questo pericolo perche' esso e' reale. Segnalare per la strada il pericolo di una buca e' l'opposto della volonta' di volerci finire dentro".



Zingaretti, proviamo senza veti ma serve chiarezza - "Valutare la credibilita' della composizione di un governo che noi auspichiamo stabile e duraturo, non e' un pretesto polemico ma un dovere di responsabilita' verso il paese.Altrimenti le parole perdono significato e pretendere una coalizione forte ed ampia ed un esecutivo autorevole che duri tutta la legislatura sarebbe velleitario e vano. Per questo io dico proviamo. Certo senza veti ma al tempo stesso dico chiarezza, lealta'". Cosi' Nicola Zingaretti in direzione Pd.



Zingaretti, chiedo mandato per proporre reincarico Conte - "Io condivido e chiedo il mandato sulla proposta a Mattarella di un incarico a Conte per dare vita ad un governo che raccolga il suo appello a un nuovo governo europeista che possa contare su ampia base parlamentare". Cosi' Nicola Zingaretti in direzione Pd.



Zingaretti, nessun veto su Iv ma legittimi dubbi - "Il tema del rapporto con Iv non ha nulla a che vedere con il risentimento per il passato ma di legittimi dubbi fondati per il futuro. Nessun veto ma un aspetto politico da tenere in considerazione perche' verremo giudicati in merito alla sincerita' e credibilita' delle parole per definire il governo che decideremo insieme di sostenere". Lo dice il segretario Pd Nicola Zingaretti aprendo la direzione.



Governo: Zingaretti, Conte punto di equilibrio - "Conte e' punto di equilibrio politico". Cosi' Nicola Zingaretti alla direzione Pd affermando che dopo il "salto nel buio che ha aperto una pericolosa stagione di precarieta'" "era giusto tornare in parlamento e l'appello alla responsabilita' del premier Conte per un governo europeista ha ottenuto la fiducia nei 2 rami del Parlamento senza il voto di Iv".

Zingaretti, non possiamo consegnare Paese a questa destra - Anche grazie al Recovery plan "non dobbiamo avere come obiettivo di restaurare l'Italia che c'era prima ma costruirne una nuova. Per questo non si puo' consegnare a questa destra il nostro Paese". Lo dice il segretario Pd Nicola Zingaretti aprendo la direzione.

Zingaretti, salto nel buio apre pericolosa precarieta' - "Noi, parafrasando Aldo Moro, non dobbiamo mai commettere l'errore neanche di lambire una politica lontana dalla gente. Il New York Times ha scritto che in Italia oltre alla pandemia si aggiunge il caos politico. Il salto nel buio ha aperto una pericolosa stagione di precarieta'" in un momento in cui si dovevano assumere scelte importanti per il Paese. Lo dice il segretario Pd Nicola Zingaretti aprendo la direzione.

Zingaretti, irresponsabile apertura crisi da Iv - Il processo di rilancio dell'azione di governo, chiesto dal Pd, "e' stato interrotto dalle dimissioni delle ministre Iv, un'irreponsabile apertura della crisi politica che e' stato un errore poltiico sbagliato e grave". Cosi' Nicola Zingaretti alla direzione Pd.

Zingaretti, passaggio strettissimo, ora scelte importanti - "Avevo detto in un'assemblea al Senato 'siamo a un passaggio strettissimo': gli eventi che sono seguiti confermano questa lettura e ora siamo chiamati a fare scelte importanti per la storia della Repubblica". Lo dice il segretario Pd Nicola Zingaretti aprendo la direzione.