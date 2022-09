Pensioni pagamento 3 ottobre aumenti, scopri per chi e quanto

L’importo delle pensioni di ottobre potrebbe registrare anche un aumento legato al rimborso IRPEF



Pensioni pagamento 3 ottobre aumenti. Riceveranno il pagamento delle pensioni di ottobre con l’aumento determinato dalla rivalutazione anticipata prevista dal Decreto Aiuti bis coloro che hanno diritto a trattamenti pensionistici mensili pari o inferiori a 2.692 euro:

“Sul rateo di ottobre verrà posto in pagamento un incremento di due punti percentuali del trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento”.

Specifica l’INPS nella notizia del 27 settembre 2022.

Diventano, quindi, operative le novità previste dall’articolo 21 del DL n. 115 del 2022. Si tratta di una delle misure messe in campo per contrastare l’inflazione.

Il testo afferma:

“Nelle more dell’applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto, di due punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all’articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.

L’importo delle pensioni di ottobre potrebbe registrare anche un aumento legato al rimborso IRPEF che spetta dopo aver presentato un modello 730/2022 a credito e i cui flussi siano pervenuti dall’Agenzia delle Entrate dopo il 30 giugno.