Pensioni e assegno unico penalizzati dal 2024. Ecco chi verrà colpito

Maxi-emendamento dei relatori per fermare l'assalto alla diligenza dei parlamenti della maggioranza

Il timore più grande a Palazzo Chigi e al ministero dell'economia sulla Legge di Bilancio 2024 è che in commissione Bilancio al Senato singoli parlamentari della maggioranza - Forza Italia in testa come ha scritto Affaritaliani.it - rompano il patto tra i leader del Centrodestra di blindare la manovra è inizino a presentare singoli emendamenti su svariati governo. Più che un timore, spiegano fonti qualificate, è quasi una certezza.



Che fare dunque? Secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di anticipare, al termine del dibattito in commissione ci sarà un maxi-emendamento del relatore (o dei relatori perché essere anche tre, uno per ogni partito della maggioranza) che includa parziali e piccole modifiche e limatura al testo da portare in Aula e poi votare con la fiducia per accelerare i tempi. Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro, ha già annunciato che ci sarà quasi certamente un intervento per modificare il pasticcio delle pensioni sui medici che ha scatenato la rivolta degli operatori sanitari pronti allo sciopero.



Il problema è che i saldi devono restare invariati, su questo punto Meloni e Giorgetti non sentono ragioni, e quindi se si concede qualcosa a qualcuno poi altri.necessariamente verranno penalizzati. Anche i Comuni sono sul piede di guerra e chiedono correzioni e più fondi, soprattutto dopo i tanti disastri causati dal maltempo e i necessari interventi.



Ad essere colpiti - spiegano fonti - potrebbero essere le pensioni medio-alte, riducendo ulteriormente l'adeguamento all'inflazione (già ora tagliato in parte) e le famiglie beneficiarie dell'assegno unico per i figli con Isee particolarmente elevato. Insomma, l'escamotage per evitare un'altra figuraccia di governo e maggioranza è pronto, ma a fronte di qualcuno che verrà accontentato, altri verranno penalizzati. D'altronde, non si può certo rischiare la bocciatura della Legge di Bilancio da parte dell'Unione europea.