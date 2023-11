Pensioni, "correzione per i medici". Manovra, Durigon annuncia modifiche

Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e politiche sociali, a 24 Mattino su Radio 24

"La norma inserita spinge i medici a andare in pensione subito. C'è la possibilità di correggerla, non ci saranno emendamenti, ma come governo possiamo, in qualche modo ed a saldi invariati, cercare di gestire questa situazione. Se c'è la necessità per correggere alcune cose faremo un maxi-emendamento. Come sempre accade se c'è qualche cosa da cambiare. Limare, sistemare norme, abbiamo fatto tante finanziarie e sappiamo che questo può avvenire". Lo ha detto Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e politiche sociali, a 24 Mattino su Radio 24.