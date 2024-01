Pensioni febbraio 2024 aumenti: altri soldi in più. Scopri per chi e le cifre

Pensioni febbraio 2024. Il 1° del mese sono in arrivo i nuovi assegni, i secondi dopo quelli più ricchi di gennaio. Nel mese scorso i pagamenti sono avvenuti il 3 gennaio mentre a febbraio il primo giorno bancabile disponibile e cioè giovedì 1 febbraio 2024. Stessa sorte per il ritiro presso le Poste, con il calendario che comincerà dalla A come di consueto. Lo scrive il sito internet www.msn.com.

Dal menu della pagina iniziale del portale INPS, seleziona "Tutti i servizi" per accedere, con codice fiscale e PIN o credenziali SPID, al servizio Cedolino pensione e servizi collegati, che ti permette di consultare i cedolini mensili della tua pensione e verificare l’importo lordo che percepisci e le voci che lo compongono. Nella scheda del servizio e nella presentazione pubblicata nel portale INPS sono disponibili ulteriori dettagli sulle funzionalità del servizio.

Nel 2024 le pensioni sono aumentate del 5,4% rispetto all’8,1% dell’anno 2023.

I nuovi importi delle pensioni basse del 2024 sono i seguenti:

• il trattamento minimo, passerà da 567,94 euro al mese, a 598,61, con un aumento pieno di 30,68 euro. A questo importo dovrà aggiungersi l’incremento di 2,7 punti percentuali previsto dalla finanziaria 2023;

• le pensioni di invalidità civili da gennaio 2024, senza maggiorazione sociale, passeranno da 316,25 euro a 333,33 euro (aumento di 17,08 euro), con un incremento di 10,33 euro per chi non ha altri redditi;

• l’assegno sociale, nel 2024, passerà da 507,03 euro a 534,41 euro, con un aumento di 27,11 euro.

L’adeguamento delle pensioni superiori 4 volte il trattamento minimo avverrà così:

• per le pensioni pari o inferiori a quattro volte (2.271,76 euro circa) il trattamento minimo INPS, le pensioni saranno rivalutate nella misura del 100 per cento; l’aumento lordo sarà pari a 122,68 euro ed il netto a 95,84 euro.

• per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte (2.271,76 euro circa) il trattamento minimo INPS, le pensioni saranno adeguate nella misura dell’85 per cento (4,59%) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS (2.839,70 euro circa). Ad esempio una pensione di 2.500 euro aumenterà di 114,75 euro al lordo e di 90,94 euro al netto.

• Nella misura del 53 per cento (2,862%) per le pensioni complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS (2.839,70 euro circa) e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS (3.407,64 euro circa). Ad esempio con una pensione di 3000 euro si avrà un aumento netto di 73,07 euro.

• Nella misura del 47 per cento (2,538%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS (4.543,52 euro circa). Ad esempio con una pensione di 4000 euro si avrà un aumento netto di 77,87 euro.

• Nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS (5.679,40 euro circa).

nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS (superiore a 5.679,40 euro circa).