Pensioni, "Quota 41 dopo Quoa 100. Riforma fiscale, troveremo l'intesa"

"La cosa più giusta per la riforma pensionistica è Quota 41, come avevamo previsto come sbocco naturale al termine di Quota 100". Lo afferma ad Affaritaliani.it il sottosegretario al Ministero dell'Economia Claudio Durigon, esponente di spicco della Lega.



Per quanto riguarda la riforma fiscale, Durigon afferma: "Noi siamo per la Flat Tax, ma sappiamo perfettamente che non è questo il governo per ottenerla. Siamo in un esecutivo multipartitico e non sarà certo facile portare avanti il nostro modello di riforma del Fisco. D'altronde abbiamo accettato questo tipo di sfida entrando in questa maggioranza, le varie commissioni stanno già lavorando e vedremo quali input usciranno. Non sarà possibile varare una riforma della Lega o del Pd, troveremo certamente un accordo e una soluzione che andrà bene a tutti. L'importante è che le tasse diminuiscano per imprese e cittadini".



L'invio delle cartelle esattoriali è stato posticipato al 31 maggio dal governo, e adesso? "Speriamo che le aziende in crisi possano diluire nel tempo i pagamenti. Stiamo lavorando per ottenere questo risultato. Il saldo e stralcio è un altro tema, c'è già una riflessione nel decreto Sostegni 1 e l'obiettivo è quello di mettere a posto l'archivio dell'Agenzia delle Entrate", conclude il sottosegretario Durigon.