Pnrr, Mattarella striglia la politica: "Invito a tutti a mettersi alla stanga"

Clima, Mattarella: "Certe discussioni sul clima appaiono sorprendenti"

"Un eventuale insuccesso o risultato parziale" del Pnrr "non sarebbe una sconfitta del governo ma dell'Italia, così sarebbe visto fuori dai confini e così sarebbe nella realtà".

Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia del Ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare. "Il Pnrr non è questione di questo governo e dei precedenti - ha aggiunto - ma dell'Italia. Il mio invito a tutti a mettersi alla stanga, espressione degasperiana, è rivolto a tutti, quale che sia il livello istituzionale, il ruolo di maggioranza o opposizione, il posto nella società, dobbiamo avvertire tutti il carattere decisivo per Italia, siamo tutti responsabili in misura diversa".

Giustizia, Mattarella: garantire rispetto per ruolo magistratura - "Va garantito il rispetto del ruolo della magistratura di giudicare, solo alla magistratura è affidato questo compito dalla Costituzione". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia del Ventaglio al Quirinale.



Mattarella: non esiste contropotere giudiziario Parlamento - "Non esiste un contropotere giudiziario del Parlamento usato parallelamente". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia del Ventaglio al Quirinale riferendosi al rispetto dei ruoli tra i poteri dello Stato.

Clima, Mattarella: assumere consapevolezza che siamo in ritardo - "In questo periodo l'Italia ha vissuto eventi terribili legati palesemente ai cambiamenti climatici", dobbiamo "assumere la piena consapevolezza che siamo in ritardo". Lo ha detto il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia del Ventaglio con la stampa parlamentare.